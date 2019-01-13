TRT Haber

13
Ocak 2019
Pazar
Yaşam

Nuriye Teyze üşümesinler diye 58 kediye evinde bakıyor

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde oturan Nuriye Teyze, kış günlerinde dışarıda üşümesinler diye 58 kediye evinde bakıyor.

13 Ocak 2019 Pazar 18:56 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 18:59

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