TRT Haber

13
Ocak 2019
Pazar
Yaşam

70 yaşında vücut geliştirme sporu yapıyor

Rize'de 50 yıldır vücut geliştirme sporu yapan 70 yaşındaki Mustafa Aydın, kaslı yapısıyla dikkat çekiyor.

13 Ocak 2019 Pazar 17:25 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 17:25

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