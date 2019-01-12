TRT Haber

12
Ocak 2019
Cumartesi
Yaşam

Donmak üzereyken kurtarılan yavru baykuş neşe kaynağı oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, donmak üzere olan baykuş yavrusu bulundu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:45 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:47

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