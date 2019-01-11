TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Kaldırımda tartıcılık yaparak okul harçlığını çıkarıyor

13 yaşındaki Kadir İlbak, 7 yıldır İstanbul'un Sultangazi ilçesinde tartıcılık yapıyor. Kadir'in tek amacı kendi okul harçlığını çıkarmak.

11 Ocak 2019 Cuma 17:41 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 17:41

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