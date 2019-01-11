TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Kahramanmaraşlı gençler köyde bir gün geçirdi

Kahramanmaraşlı bir grup genç, hem teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek hem de köy hayatını öğrenmek için Karahasanuşağı köyünde bir aileye konuk oldu.

11 Ocak 2019 Cuma 15:24 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 15:24

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