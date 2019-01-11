TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Torna ustası İsmail Hız 59 yıldır ahşaba şekil veriyor

68 yaşındaki torna ustası İsmail Hız, emekliliğine rağmen çok sevdiği mesleğini 59 yıl önce başladığı yerde, Tophane Kumbaracı yokuşundaki atöylesinde icra etmeye devam ediyor.

11 Ocak 2019 Cuma 14:02 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 14:04

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