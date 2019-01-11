TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Uganda'nın bambu bisikletleri

Uganda'nın başkenti Kampala'da bambu bisikletler üretiliyor. Bir bisikletin parçalarını birleştirmek ise 7 gün sürüyor.

11 Ocak 2019 Cuma 13:46 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 13:46

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER