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11.01.2019 - 13:59
Köprü geçiş cezalarının iade süreci başladı
11.01.2019 - 12:06
İllerde Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak
11.01.2019 - 11:34
Anka-S'de ilk sipariş başarıyla tamamlandı
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Uganda'nın bambu bisikletleri
Uganda'nın başkenti Kampala'da bambu bisikletler üretiliyor. Bir bisikletin parçalarını birleştirmek ise 7 gün sürüyor.
11 Ocak 2019 Cuma 13:46 -
Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 13:46
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