TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
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Yaşam

Küçük Büşra erken doğan buzağıyı dizinde sallayarak uyutuyor

Bitlis'te 9 yaşındaki Büşra, erken doğan bir buzağının bakımını evinde yapıyor. Buzağıya kardeşi gibi bakan Büşra, biberonla süt içiriyor, dizinde sallayarak uyutuyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:27 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 23:27

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