TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Yaşam

Kurduğu aşeviyle hayvanları doyuruyor

Hayallerini süsleyen hayvan aşevini, İstanbul'un Pendik ilçesindeki fabrikasının bahçesine kuran iş insanı Ünal Hekim günde 2 bin 500 köpeği besliyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 15:53 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 15:53

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