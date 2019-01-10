TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Yaşam

İki bin yıllık tarihi havuzda kar altında yüzüyorlar

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kral kızı" olarak da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda, sıfırın altında 6 derecede kar yağışı altında yüzme keyfi yaşanıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:19 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 12:19

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