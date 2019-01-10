TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Yaşam

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 10 gündür baraj kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:58 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 10:58

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