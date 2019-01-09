TRT Haber

9
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

İyi baba olmanın inceliklerini atölyede öğreniyorlar

Sakarya'da açılan "En Baba Atölye"ye katılanlar babalığın inceliklerini öğreniyor. Çocuklarına iyi baba olmak isteyen erkeklerin atölyeye ilgisi yoğun.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:42 - Son Güncelleme 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:42

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