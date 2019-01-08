TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

"Türk Tankı" Yaşar Doğu'nun vefatının üzerinden 58 yıl geçti

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu mili güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 58. yıl dönümünde anılıyor.

08 Ocak 2019 Salı 17:22 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 17:22

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