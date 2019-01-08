TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Caminin çatısına kurulan teleskopla gökyüzünü izliyorlar

Osmaniye'de Miraç Camii imamının ön ayak olduğu proje sayesinde, yatsı namazına giden yöre halkı, teleskopla gözlem yapıyor.

08 Ocak 2019 Salı 15:53 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 15:53

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