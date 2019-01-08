TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Erzurum'da "buz kırma timi" iş başında

Erzurum'da buz kırma timi, çatılardaki buz sarkıtı ve kar kütlelerini, tehlike oluşturmadan temizliyor.

08 Ocak 2019 Salı 15:43 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 15:43

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER