TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Keşan'ın "ciğer sarma"sı coğrafi işaret bekliyor

Edirne'nin Keşan ilçesindeki ciğer sarma, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

08 Ocak 2019 Salı 16:15 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 16:21

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