TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Yaşam

Kalemkar Berç Melikyan, 43 yıldır emek verdiği sanatın son temsilcilerinden

Küçük yaşlarda başladığı kalemkarlığı aynı coşku ve titizlikle yapmaya devam ediyor. Berç Usta, bitmek bilmeyen sabrıyla benzersiz eserler üretiyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:59 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 11:15

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