TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Yaşam

Maymunlar telefon hatlarına tutunarak karşıya geçiyor

Japonya'da maymunlar karşıya geçmek için sıra dışı bir yöntem kullanıyor. Telefon hatlarına tutunarak yollarına devam ediyorlar.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:04 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 13:04

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