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10.01.2019 - 17:21
ABD’li heyet Patriotlar için Türkiye’ye geliyor
10.01.2019 - 16:47
Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım’a tazminat ödeyecek
10.01.2019 - 14:56
HSK, 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
10.01.2019 - 14:25
Binali Yıldırım: Ben çıktığım yoldan geri dönmem
10.01.2019 - 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat felç olduysa ortak değerlerin yaşatılması zordur
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Öğrenciler çömlekten kuş yuvaları yaptı
İzmir'in Menemen ilçesindeki Kubilay İlkokulu öğrencileri "81 İlde Kuş Yemliği" projesine destek oldu.
10 Ocak 2019 Perşembe 17:28 -
Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 17:28
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