TRT Haber

10
Ocak 2019
Perşembe
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Yaşam

Öğrenciler çömlekten kuş yuvaları yaptı

İzmir'in Menemen ilçesindeki Kubilay İlkokulu öğrencileri "81 İlde Kuş Yemliği" projesine destek oldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:28 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 17:28

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