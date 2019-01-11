TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
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Yaşam

74 yaşındaki Melek ninenin okuma yazma azmi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, her gün yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kursa yürüyerek giden 74 yaşındaki Melek Yel, okuma yazma azmiyle örnek oluyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:30 - Son Güncelleme 10 Ocak 2019 Perşembe 23:30

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