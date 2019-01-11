TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

İznikli miniklerden plastiğe "hayır" çağrısı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencileri, evlerinde eski gazetelerden kese kağıdı yaptı ve pazar yerindeki esnafa dağıttı.

11 Ocak 2019 Cuma 16:05 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 16:05

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER