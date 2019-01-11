TRT Haber

11
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Almanya'da ağaçlar helikopter rüzgarıyla temizlendi

Almanya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, ağaçlar kar tabakasıyla kaplandı. Karlar, yoldan geçen araçların üzerine düşme riskine karşı pervanenin rüzgarıyla temizlendi.

11 Ocak 2019 Cuma 17:51 - Son Güncelleme 11 Ocak 2019 Cuma 17:51

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER