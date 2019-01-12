TRT Haber

12
Ocak 2019
Cumartesi
Yaşam

İnşaat işçisi Orhan Şen'in yan flüt tutkusu

İnşaatlarda seramik ustası olarak çalışan 26 yaşındaki Orhan Şen'in şantiyede yan flüt çalarken çekilen videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:32 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:32

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