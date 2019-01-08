TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Yabani hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor

Niğdeli hayvansever Ümit Kaya, kış aylarında kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için 15 yıldır her hafta doğaya yem bırakıyor.

08 Ocak 2019 Salı 11:38 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 11:38

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