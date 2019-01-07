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7
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Jandarma'dan ‘Görme Engelliler Haftası’ için duygulandıran klip

Jandarma Genel Komutanlığının 'Görme Engelliler Haftası' nedeniyle sosyal medyadan paylaştığı video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:58 - Son Güncelleme 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:03

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