TRT Haber

7
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

İşitme, konuşma, görme engelli Arzu'nun piyano yeteneği

Arzu Yılmaz, doğuştan işitme ve konuşma engelli. 21 yaşına geldiğinde ise görme yeteneğini kaybetti ama azmini, yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmedi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:55 - Son Güncelleme 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:55

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