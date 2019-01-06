TRT Haber

6
Ocak 2019
Pazar
Yaşam

112 yaşında ölen Hafız Hüseyin Avni Işık Sakarya'da toprağa verildi

Kurtuluş Savaşı'nın son tanıklarından emekli imam, Hafız Hüseyin Avni Işık 112 yaşında hayatını kaybetti.

06 Ocak 2019 Pazar 16:33 - Son Güncelleme 06 Ocak 2019 Pazar 16:41

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