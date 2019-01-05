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5
Ocak 2019
Cumartesi
Yaşam

Konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye çalışanları kurtardı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, başını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

04 Ocak 2019 Cuma 23:57 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 23:57

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