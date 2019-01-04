TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Atık ambalaj şeritlerinden alışveriş çantası yapıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hasan Şanlı, inşaatlardan topladığı atık ambalaj şeritlerinden alışveriş çantaları yapıyor.

04 Ocak 2019 Cuma 22:29 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 22:29

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER