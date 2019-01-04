TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Vücudunu esir alan hastalıkla yazarak mücadele ediyor

36 yaşındaki Evgin Atalay lise yıllarından beri ‘Friedreich Ataksisi’ hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalıkla olan bu mücadelesinde yazıya olan tutkusu ona güç katıyor.

04 Ocak 2019 Cuma 13:20 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 13:42

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