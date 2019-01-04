TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Otomobili 25 bin tane 1 kuruş ile kapladılar

Ankaralı 2 araç kaplama ustası, 1989 model araçlarını 1 kuruşluk madeni paralarla kapladı.

04 Ocak 2019 Cuma 11:31 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 11:31

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER