TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

"Sabite Nine" ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor

Malatya'da yaşayan ve yaklaşık 8 yıl önce eşini kaybeden 63 yaşındaki Sabite Bütün, tüm zorluklara rağmen 18 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor.

04 Ocak 2019 Cuma 00:13 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 00:13

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