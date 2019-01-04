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"Sabite Nine" ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor
Malatya'da yaşayan ve yaklaşık 8 yıl önce eşini kaybeden 63 yaşındaki Sabite Bütün, tüm zorluklara rağmen 18 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor.
04 Ocak 2019 Cuma 00:13 -
Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 00:13
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