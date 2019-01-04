TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Yaşam

Polonyalı meteorologlar zorlu koşullarda görevlerini yerine getirdi

Polonyalı 3 meteorolog, hava durumuna ve çığ alarmına rağmen görevlerini yerine getirmek için meteoroloji istasyonunda kaldı.

04 Ocak 2019 Cuma 12:18 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 12:18

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