TRT Haber

8
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Ürettiği gramofon hunisi telefonlara hoparlör etkisi veriyor

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonlarına özel topraktan gramofon hunisi yapıyor.

08 Ocak 2019 Salı 10:52 - Son Güncelleme 08 Ocak 2019 Salı 10:52

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