TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Uzun yürüyüş yoluyla Oylat Mağarası

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası. Mağara, yaz kış 18 derece olan sıcaklığıyla en soğuk günlerde bile ziyaretçi çekiyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:57 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:57

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