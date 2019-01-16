TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Fatma Şeren'in tek amacı sahiplendiği sakat kuzuyu yürütmek

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan hayvansever Fatma Şeren, ilçede çiftçilik yapan bir aileye ait sakat doğan kuzuyu sahiplendi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:03 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:03

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