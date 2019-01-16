TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Minik terziler kendi söküklerini dikmeyi öğreniyor

Aydın'da bir ilkokulun öğrencileri, "Okulumda Sosyalleşiyorum Projesi" kapsamında el becerilerini geliştiriyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:04 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:04

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