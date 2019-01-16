TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Sakaryalı annelerden Mehmetçik için yün bere

Sakarya'da anneler, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik için bere örüyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:51 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:51

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