TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Kızılay yolda kalan tır şoförlerine kumanya dağıttı

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışıyla birlikte yoluna devam edemeyen tır sürücülerine Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:56 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:56

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