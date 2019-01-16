TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Cilo Dağı ile Sümbül Dağı arasındaki eşsiz manzara

Hakkari'de, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olma özelliği taşıyan Cilo Dağı ile Sümbül Dağı'nın da aralarında bulunduğu bölgeye fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:52 - Son Güncelleme 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:52

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