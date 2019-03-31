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Yaşam

Uygur mutfağını Ankara’da tanıtıyorlar

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden Türkiye’ye gelen iki kardeş, işlettikleri lokantada, Uygur yemeklerinin yanı sıra Orta Asya ve Uzak Doğu yemeklerini meraklıları için pişiriyor.

31 Mart 2019 Pazar 16:26 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 16:26

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