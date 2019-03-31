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Yaşam

Spotting meraklıları en iyi fotoğraf için Atatürk Havalimanı'nda

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının fotoğraflanması ile yeni bir merak başladı. Adı uçak fotoğrafçılığı yani spotting.

31 Mart 2019 Pazar 11:51 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 12:15

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