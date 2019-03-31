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Spotting meraklıları en iyi fotoğraf için Atatürk Havalimanı'nda
İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının fotoğraflanması ile yeni bir merak başladı. Adı uçak fotoğrafçılığı yani spotting.
31 Mart 2019 Pazar 11:51 -
Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 12:15
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