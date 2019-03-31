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Kuzeyli Kuvvetli Rüzgar
Yaşam

Dünyanın en uzun burunlu adamı Artvinli Mehmet Özyürek

Artvinli Mehmet Özyürek 2010 yılında "Dünyanın en uzun burunlu adamı" seçildi.

31 Mart 2019 Pazar 11:13 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 11:13

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