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Yaşam

Donmak üzere olan köpeği, kilometrelerce kucağında taşıdı

Trabzon'da yaşayan öğretmenden örnek davranış. Soğuktan donmak üzere olan köpeği, kilometrelerce kucağında taşıyan Necmi Aksu, hayatını kurtardığı köpeğe bir de yuva buldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:39 - Son Güncelleme 30 Mart 2019 Cumartesi 16:39

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