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Yaşam

Amik Ovası'nda baharın renkleri

Kış boyunca aşırı yağışlardan dolayı göl haline gelen Amik ovasında sular çekildi, ova gerçek kimliğine kavuştu. Ağaçların çiçek açmasıyla ovada göz kamaştıran renk cümbüşü oluştu.

31 Mart 2019 Pazar 13:48 - Son Güncelleme 31 Mart 2019 Pazar 13:48

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