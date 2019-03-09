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Yaşam

UNESCO listesindeki "kuş dili" geleceğe aktarılıyor

Kuş dili ya da diğer adıyla Islık dili. Giresun'un Çanakçı ilçesinde asırlardır konuşulan dil, gelecek kuşaklara aktarılıyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:23 - Son Güncelleme 09 Mart 2019 Cumartesi 16:23

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