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Yaşam

Türk milletinin kahramanlığın simgesi İstiklal Marşı'nın ilk bestesi

İstiklal Marşı, Türk milletinin kahramanlığının dizelere dökülmüş hali. Bu milli marşı tamamlayan ilk beste, 12 Temmuz 1924 günü Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:44 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 21:34

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