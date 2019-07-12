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Yaşam

Beyincik erimesi hastası minik Aysima için yardım bekleniyor

4 yaşındaki beyincik erimesi hastası Aysima Topal, tedavi olmazsa kısa zamanda yaşamsal fonksiyonlarını kaybedecek. Ailesi şimdi küçük kızları için yardım bekliyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:31 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 17:32

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