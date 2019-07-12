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Yaşam
Beyincik erimesi hastası minik Aysima için yardım bekleniyor
4 yaşındaki beyincik erimesi hastası Aysima Topal, tedavi olmazsa kısa zamanda yaşamsal fonksiyonlarını kaybedecek. Ailesi şimdi küçük kızları için yardım bekliyor.
12 Temmuz 2019 Cuma 17:31 -
Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 17:32
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