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Çok Bulutlu
Yaşam

Gri şehrin renkli çocukları

Bugüne kadar 40 farklı şehrin duvarlarına imzasını attı. Atione için grafiti evrensel bir dil. O, insanların dünyasını "Ben de varım" demek için renklendiriyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:41 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 16:42

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