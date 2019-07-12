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Yaşam

Kuluçkadan çıkan yavru flamingolar Tuz Gölü'nü renklendirdi

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, kuluçkadan çıkan binlerce yavru, güzel görüntüler oluşturdu.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:56 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 13:57

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